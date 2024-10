Mondiale per Club, ufficiale l’invito della Fifa per l’Inter Miami: c’è l’annuncio

L’annuncio della Fifa sull’invito dell’Inter Miami per la prima edizione del Mondiale per Club che si terrà nell’estate del 2025

La Fifa, tramite un comunicato ufficiale, ha annunciato la partecipazione dell’Inter Miami al Mondiale per Club 2025 come squadra ospitante.

COMUNICATO – «L’Inter Miami CF è diventato il penultimo club a ottenere un posto nella nuova Coppa del Mondo per Club FIFA 2025 dopo aver vinto l’MLS Supporters’ Shield 2024, confermandosi come la squadra migliore per tutta la stagione regolare della Major League Soccer (MLS) del 2024. L’Inter Miami si qualifica come squadra rappresentativa del paese ospitante sulla base della straordinaria e costante stagione di 34 partite, grazie a cui il club ha conquistato l’MLS Supporters’ Shield 2024. L’Inter Miami aprirà anche il torneo come squadra ospitante e giocherà la partita inaugurale della Coppa del Mondo per Club FIFA 2025 nella sua città di Miami. L’Inter Miami, guidata dal vincitore dell’ultima Coppa del Mondo FIFA Lionel Messi, ha battuto il record MLS di sempre per il maggior numero di punti in una singola stagione quest’anno, completando il 2024 con 74 punti, avendo registrato 22 vittorie e otto pareggi, subendo solo quattro sconfitte, da febbraio a ottobre».