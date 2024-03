Inter Miami, cessione illustre: saluta Messi e compagni

Dopo tanti colpi in entrata, l’Inter Miami si appresta a salutare un’importantissima pedina della squadra. Ecco i dettagli

L’arrivo di Lionel Messi in MLS ha sicuramente dato una clamorosa mano alla crescita del movimento calcistico americano e naturalmente dell’Inter Miami.

Con lui sono arrivati anche Jordi Alba, Sergio Busquets e Luis Suarez, ma questa volta parliamo di una cessione. Il club ha infatti ceduto DeAndre Yedlin, il capitano della squadra, che finirà al Cincinnati dopo 82 presenze a Miami.

COMUNICATO – «DeAndre è stato un leader per noi dentro e fuori dal campo e siamo molto grati per tutto ciò che ha fatto per l’Inter Miami. Lo conosco fin dai tempi dell’accademia a Seattle e sono stato orgoglioso di vedere i suoi successi qui, incluso l’aiutare la squadra a sollevare il suo primo trofeo».