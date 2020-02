Inter Milan, Conte cambia: Eriksen in coppia con Lukaku

Inter Milan si avvicina, il tecnico dei nerazzurri sta pensando a come schierare i suoi: si va verso il 3-5-1-1 con Eriksen dietro Lukaku

Ritorno al passato. Antonio Conte vuole trovare la giusta mossa per poter portare a casa il derby di Milano ed evitare di far scappare la Juventus in classifica. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi analizza la possibile soluzione tattica dell’allenatore nerazzurro, con Eriksen pronto ad agire dietro Lukaku.

Con il danese in campo dal 1′ sulla trequarti, le scelte a centrocampo sono praticamente obbligate: Vecino e Barella a supporto di Brozovic. Questa ipotesi escluderebbe Alexis Sanchez, ma darebbe ampio margine di manovra all’ex Tottenham.