Inter Milan, sarà TUTTO ESAURITO per il DERBY

Ci sarà il sold out a San Siro per Inter Milan, derby che andrà in scena in questo turno di campionato

Sold out e incasso record per Inter Milan. Non che ci fossero dubbi, ma La Gazzetta dello Sport ha raccontato la situazione a pochi giorni dalla stracittadina che peserà tantissimo sulle due squadre.

Da una parte Inzaghi deve riscattare il pareggio di Monza, anche se la sfida col Manchester City fa ben sperare, dall’altra Fonseca dovrà invertire un trend parecchio negativo dell’era Pioli con una striscia ancora aperta di sei ko di fila.

Per questo domenica la sfida sarà ad alta tensione e diventerà la partita di Serie A con il più alto incasso di sempre con oltre 7 milioni di euro incassati. Per chi fosse ancora senza biglietto, l’unica soluzione è essere possessori dell’Abbonamento Plus dell’Inter.