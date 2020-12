Inter, missione primo posto: Conte punta al record in nerazzurro

L’Inter di Antonio Conte ha una ghiotta occasione contro lo Spezia per tentare l’aggancio al Milan al primo posto: il tecnico vuole un record

L’Inter oggi scende in campo contro lo Spezia a San Siro: i nerazzurri non vogliono sbagliare per poter concludere l’operazione primo posto già sotto l’albero. I nerazzurri sono alla ricerca della sesta vittoria consecutiva che significherebbe record per Conte all’Inter.

Come fa notare La Gazzetta dello Sport, il tecnico punta anche sul fortino San Siro: sono tre le vittorie consecutive nello stadio amico e il calendario amico (Verona e Sampdoria) potrebbe regalare la vetta all’Inter.