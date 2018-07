Inter, nessun accordo con il Bordeaux per Malcom

Trattativa ancora in alto mare tra Inter e Bordeaux per il trasferimento in nerazzurro di Malcom, attaccante brasiliano dei francesi che voglio vendere il giocatore solo in maniera definitiva.

Nessun accordo per ora tra Inter e Bordeaux nella trattativa che potrebbe portare l’attaccante brasiliano classe ’97 Malcom in nerazzurro. L’ala brasiliana per il momento è stata convocata dall’allenatore del Bordeaux Gustavo Poyet per il ritiro pre-campionato che si svolgerà a Vichy da domani fino al 13 luglio.

L’Inter ha offerto per il giocatore brasiliano un prestito con diritto di riscatto, ma il Bordeaux ha rifiutato la proposta perché vuole cedere Malcom solo a titolo definitivo. Una richiesta, quella dei francesi, dettata dal fatto che la cifra fissata dall’Inter per acquistare il giocatore non è stata ritenuta soddisfacente.

Trattativa, dunque, che non trova al momento una via d’uscita e un accordo tra le due squadre, con Tottenham e Bayern Monaco che tengono d’occhio il giocatore, pronte ad intervenire cercando di portare Malcom nella loro squadra.