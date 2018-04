Inter, Felipe Melo contro Thohir: «Non capisce niente di calcio!»

Felipe Melo torna a parlare dell’Inter e si scaglia duramente contro il presidente Erick Thohir: ecco le parole del centrocampista brasiliano, ora al Palmeiras

E’ durata poco più di un anno e mezzo l’avventura di Felipe Melo all’Inter: un’avventura di alti e bassi, tra la fiducia di Roberto Mancini e la messa in disparte da parte di Frank de Boer. Nel gennaio del 2017 il centrocampista brasiliano è passato al Palmeiras, dove è tornato protagonista ed ha raccolto prestazioni di altissimo livello. Intervistato da Fc Inter News, il classe 1983 di Volta Redonda si è scagliato duramente contro la proprietà nerazzurra, in particolare contro il presidente Erick Thohir: «Thohir non capisce niente di calcio, mentre i cinesi ho avuto poco tempo per conoscerli. L’Inter si deve basare su Zanetti, idolo storico del club, e sul direttore».

Continua Felipe Melo, parlando anche di Suning e di Zhang Jindong: «Non credo che Thohir e i cinesi siano come Moratti, che mastica calcio e vive di questa passione. E’ difficile così. Non so se i cinesi siano vicini alla squadra, noi a volte per parlare con il presidente ricorrevamo alle video conferenze, non era così vicino al club, aveva altri interessi da seguire così come Suning».