Inter, numeri da record nel girone d’andata: primato europeo

I numeri da record dell’Inter in questo girone d’andata: nessuna altra big europea ha fatto bene come i nerazzurri

L’Inter, come si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nonostante confronti con il proprio passato, ha superato i 48 punti attuali solo due volte dopo 19 giornate. Un’analisi in Europa rivela che nessuna delle squadre top, come il Real Madrid, il PSG e il Liverpool, ha numeri paragonabili.

Anche il Bayer Leverkusen in Bundesliga, pur avendo una media punti migliore, non ha ancora chiuso il girone d’andata. L’Inter dimostra di essere una squadra da Champions con numeri da grande club, suggerendo ambizioni oltre lo scudetto e distinguendosi in modo significativo dagli altri club di élite.

