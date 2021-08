Inter, oggi Eriksen ad Appiano: nei prossimi giorni i controlli medici

Christian Eriksen sarà oggi in visita ad Appiano Gentile. Nei prossimi giorni, poi, i controlli medici con l’Inter

Christian Eriksen, arrivato a Milano in gran segreto per proteggere la propria privacy dalle telecamere, oggi sarà in visita alla Pinetina per conoscere Inzaghi e salutare i vecchi compagni.

Come riporta il Corriere della Sera da domani inizieranno i controlli presso la clinica Humanitas di Milano da dove Eriksen spera di ottenere risposte positive, le opzioni sono tre: un nuovo rimando ad ottobre per nuovi accertamenti, una cura farmacologica con cui potrebbe poi rientrare in campo senza defibrillatore o la più dura con la conferma del defibrillatore e la speranza di continuare a giocare in Italia sfumata.