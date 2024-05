Inter, Pedullà sul RINNOVO di Lautaro Martinez: «Problema finto, si parla troppo. Vi spiego la situazione»

Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha parlato della situazione riguardante il rinnovo di Lautaro Martinez

Il giornalista Alfredo Pedullà è intervenuto sul proprio canale YouTube, per fare chiarezza sul rinnovo di Lautaro Martinez. Ecco le ultime in casa Inter.

FINTO PROBLEMA – «Quello di Lautaro è un finto problema. Lo hanno leggermente corretto rispetto a delle dichiarazioni recenti, quando sembrava avesse dato una sorta di ultimatum all’Inter. Infatti poi nelle parole è passato da ‘entro questa settimana’ a ‘entro l’inizio della Copa America’. Penso che l’agente di Lautaro abbia parlato troppo: fa un’intervista ogni cinque minuti, prima e dopo i pasti, secondo me si dovrebbe fermare. Sappiamo che ama l’Inter, che vuole l’Inter e che è il capitano. Se lo dice ogni giorno, qualche dubbio me lo fa venire».

CIFRE – «Siccome non penso che voglia andare a 12 milioni, come ho letto, io penso che lui voglia arrivare facilmente in doppia cifra, partendo magari anche da una base di 9 milioni di euro. Si ragionerà su questa traccia. L’Inter ha appena risolto una situazione societaria, il fondo darà tutta l’assistenza necessaria e Marotta sprigiona ottimismo. Sarebbe sorprendente se le cose andassero in maniera diversa».