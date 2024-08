Inter, Rezaei esalta Taremi: «Farà 20 gol, è come Shevchenko»

Le parole di Rahman Rezaei, attuale vice ct dell’Iran, sul possibile impatto di Mehdi Taremi all’Inter. I dettagli

Rahman Rezaei, attuale vice ct dell’Iran, ha parlato a Tuttosport del possibile impatto di Mehdi Taremi all’Inter.

PRIME AMICHEVOLI – «Sì, lui ha un carattere forte in campo. Non è un caso che si sia preso subito la responsabilità di battere i rigori. Parliamo di un giocatore che si muove tantissimo in campo, avanti, sinistra, destra, torna indietro. Marcare uno come lui è difficile. Inzaghi potrà schierarlo in qualsiasi posizione dell’attacco. E volendo anche come mezzapunta. Sicuramente farà molto bene all’Inter. Taremi tecnicamente è forte, come di testa. Ha velocità, batte bene i rigori, sa smarcarsi».

QUANTI GOL – «Difficile rispondere con esattezza. Direi tra i 12 e i 18-20 gol».

CHI RICORDA – «Lui ha diverse caratteristiche. Un mix di velocità, qualità tecnica, forza di testa. Potrebbe assomigliare a Shevchenko secondo me».