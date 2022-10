Roma, ‘Joya’ Mourinho: il portoghese ribalta l’Inter e vince la prima a San Siro

La Roma ribalta l’Inter e torna al successo sull’Inter dopo 10 partite, Mourinho trova la sua prima vittoria da avversario contro l’Inter

Il tecnico portoghese, in tribuna per squalifica, ha seguito la formazione da fuori e ha potuto osservare una Roma grintosa e mai doma, brava a recuperare lo svantaggio. Il gol di Dybala e la rete di Smalling nella ripresa suggellano una vittoria importante contro una diretta concorrente per le zone nobili. Mourinho inguaia la sua vecchia e amata Inter, ma ora può sognare con la sua Roma. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.