Dopo la sosta per i playoff dei Mondiali, è tornata la Serie A. Tra le partite di oggi, riflettori puntati su una sfida molto importante in ottica Scudetto e Champions League. Si tratta di Inter-Roma, match che si giocherà questa sera a San Siro alle ore 20.45.

I nerazzurri non possono commettere passi falsi: se una tra Napoli e Milan dovesse uscire vincitrice dallo scontro diretto di domenica, una sconfitta potrebbe veramente riaprire completamente la corsa al primo posto. Per quanto riguarda i giallorossi invece c’è da tenere viva la lotta Champions: in questo momento il Como è avanti di tre punti.

Nelle prossime righe andiamo a scoprire dove vedere Inter-Roma e le probabili formazioni della 31° giornata che schiereranno i due allenatori.

Inter-Roma streaming: dove vederla in diretta

Nella Serie A 2025-26 fa capolino la sfida Inter-Roma. Come per ogni gara del campionato, anche questa sarà disponibile in esclusiva su DAZN (per abbonarti CLICCA QUI), la piattaforma che detiene i diritti di trasmissione della competizione. Il servizio mette a disposizione diverse formule di abbonamento, pensate per adattarsi alle necessità dei vari utenti. Ecco la tabella riepilogativa degli abbonamenti:

Pacchetto Contenuti principali Prezzi Condizioni di visione DAZN FULL (ex Standard) – Tutta la Serie A TIM (10 partite a turno)

– Serie BKT completa

– LaLiga spagnola e Liga portoghese

– Serie A femminile – Annuale unico: 443,88 € (36,99 €/mese)

– Annuale rate: 36,99€/mese

– Mensile flessibile: 46,99€/mese – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Non condivisibile con persone fuori casa DAZN FAMILY (ex Plus) – Tutti i contenuti del pacchetto FULL

– Visione su due reti internet differenti – Annuale unico: 743,88 € (61,99 €/mese)

– Mensile flessibile: 71,99 €/mese – 2 dispositivi su reti diverse

– Ideale per famiglie o chi guarda DAZN fuori casa DAZN GOAL (ex Goal Pass) – Tutta la Serie BKT

– 3 partite per turno di Serie A TIM

– Serie A femminile eBay

– LaLiga spagnola e Liga portoghese – Annuale unico: 167,88 € (13,99€/mese €/mese)

– Mensile flessibile: 19,99 €/mese – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Condivisione solo in ambito domestico DAZN MYCLUB PASS – Tutte le partite della propria squadra in Serie A

– Show pre e post-partita

– Highlights, approfondimenti e contenuti on demand – 29,99 €/mese con pagamento in 12 rate – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Segui solo la tua squadra del cuore

L’attivazione del piano scelto può essere effettuata direttamente sul sito ufficiale di DAZN. Per quanto riguarda la possibilità di assistere gratuitamente all’incontro, va precisato che non esistono alternative legali per la visione free. I siti che offrono lo streaming senza autorizzazione violano la legge, e anche chi utilizza tali piattaforme incorre in sanzioni per uso illecito di contenuti protetti da copyright.

Inter-Roma: le probabili formazioni

La carica della Curva Nord e il discorso da leader di Lautaro stanno infiammando il pre-gara dell’Inter. La conferenza stampa di Chivu ha voluto stemperare l’ambiente e soprattutto tirare su di morale quel blocco azzurro che non ha certo brillato nel doppio impegno dei playoff.

Nei nerazzurri non saranno disponibili Carlos Augusto, finito nel mirino della Roma in ottica mercato, e c’è l’infortunio di Bisseck, fermo ai box per un problema fisico. Buone notizie invece per Lautaro Martinez, che torna a disposizione e si prepara a riprendere una maglia da titolare accanto a Thuram. In difesa spazio a Bastoni, con Acerbi chiamato a guidare il reparto centrale.

Sul fronte opposto, la squadra di Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno degli infortunati Manu Koné e Wesley. Arriva però una notizia positiva con il recupero di Soulé, candidato per partire dal primo minuto, anche se resta vivo il duello con Robinio Vaz, protagonista nelle ultime partite. Il francese potrebbe spuntarla e affiancare Malen nel reparto offensivo, con il supporto di Pellegrini.

A centrocampo, accanto a Bryan Cristante dovrebbe trovare spazio Niccolo Pisilli, favorito su Neil El Aynaoui. Sulle corsie esterne si candidano Celik a destra e Rensch a sinistra. Davanti al portiere Svilar, la linea difensiva sarà composta da Mancini, N’Dicka e Hermoso.