Inter, Sanchez ci sarà al derby: il cileno ha recuperato e andrà in panchina

Ottime notizie per Conte: Alexis Sanchez, che aveva accusato un affaticamento muscolare, ha recuperato e andrà in panchina

Dopo la negatività di Bastoni arriva un’altra bella notizia per Antonio Conte in vista del derby di domani pomeriggio contro il Milan. Alexis Sanchez si è allenato quest’oggi ed è quindi da considerarsi recuperato per la stracittadina.

Il cileno ha superato l’affaticamento muscolare accusato durante gli impegni con il Cile e sarà una carta importante che Conte potrà giocarsi a partita in corso.