Inter Scudetto, la vittoria riempie le casse nerazzurre: i dettagli

Inter, la vittoria della Scudetto della seconda stella fa bene alle casse nerazzurre: pronto un ricco premio da 50 milioni

Lo scudetto che si appresta a vincere l’Inter rimarrà nella storia del calcio italiano e del club per essere quello della seconda stella. La Gazzetta dello Sport si sofferma sull’aspetto economico della vicenda: nonostante i premi scudetto che dovrà onorare nei confronti dei propri calciatori, la società incasserà circa 50 milioni di euro.

Nel dettaglio, 23,4 di essi arrivano dalla Lega Serie A come quota dei diritti tv garantita alla squadra vincitrice del campionato. Altri 10 milioni sono garantiti dalla Uefa. Ancora 12 milioni di euro derivano dalla stima fatta tra i premi che il club incasserà dagli sponsor e tra l’incremento inevitabile del brand. Lo scudetto della seconda stella avrà un forte impatto a livello commerciale: la società è pronta a far partire numerose iniziative marketing che non si fermeranno alla sola divisa della prossima stagione, dove al centro del petto capeggerà il tricolore e sopra lo stemma spunterà una nuova stella. Tutta la città di Milano sarà tappezzata dalla campagna pubblicitaria nerazzurra per celebrare l’importante traguardo raggiunto e per rimarcare la differenza con i cugini del Milan, fermi a 19 scudetti.

