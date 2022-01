ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Stefano Sensi ha chiesto all’Inter di essere ceduto per giocare con continuità e ritornare in Nazionale

Non sono bastati il gol in Coppa Italia e l’infortunio di Correa a convincere Stefano Sensi. Il centrocampista nerazzurro vuole andare via.

Il classe ’95 avrebbe chiesto la cessione all’Inter, due le motivazioni: ritrovare la continuità nel giocare e la Nazionale. La Sampdoria attende fiduciosa. A riferirlo Gianluca Di Marzio.