Il difensore dell’Inter Milan Skrinar è risultato ancora una volta positivo al coronavirus. A riportare la notizia è Sky Sport.

Skriniar, quindi, è costretto a rimanere in isolamento in Slovacchia dove si trovava al momento della prima positività.

Non è da escludere, ad ogni modo, che l’Inter in questi giorni cerchi di farlo rientrare in Italia.