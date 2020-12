Inter, recupero in extremis per Barella? Le ultime sul centrocampista

Antonio Conte prova a recuperare in extremis Nicolò Barella: il centrocampista proverà fino all’ultimo ad essere disponibile dal 1′

Antonio Conte prova a recuperare in extremis Nicolò Barella. Il centrocampista, secondo quanto riportato da Sky Sport, sta tentando il recupero per la decisiva gara contro lo Shakhtar Donetsk.

Barella starebbe molto meglio rispetto ai giorni scorsi e non è da escludere un suo impiego a gara in corso o, miracolosamente, dal primo minuto. Per ora sembra Eriksen il favorito per una maglia da titolare.