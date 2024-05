Inter, Thuram: «Non sono più solo il FIGLIO di, l’anno prossimo farò ancora MEGLIO»

Le parole di Marcus Thuram, attaccante francese dell’Inter, sui suoi obiettivi per la prossima stagione in nerazzurro

Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, ha parlato a Le Monde della sua prima stagione in nerazzurro e del suo futuro.

OBIETTIVI PERSONALI – «Voglio arrivare a 20 gol e 20 assist per stagione. Sono stato rapidamente adottato dai tifosi dell’Inter. Sentire il proprio nome scandito da 75mila tifosi è inebriante, e quando si ama ciò che si fa, e si ha una passione grande come la mia, non si può che apprezzare. Non mi fisso limiti dopo una stagione così. Sto attraversando il miglior periodo della mia carriera, ho dimostrato di saper migliorami ogni anno, da un punto di vista tattico, del gioco e delle statistiche. Voglio fare la differenza nelle grandi partite anche con la nazionale».

RUOLO PREFERITO – «Il ruolo di ala appartiene al passato, oggi sono un centravanti. Sono uno competitivo, aspiro alla miglior versione di me stesso. Penso di poter diventare uno dei giocatori più completi al mondo. Ho provato che potevo fare grandi cose e mi immagino di poter arrivare a 20 reti e 20 assist in una stagione. Prima mi si conosceva in quanto figlio di Thuram. Oggi sono soprattutto Marcus Thuram. Senza nulla togliere a mio padre che ha 142 presenze in nazionale che nessuno gli toglierà».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTER NEWS 24