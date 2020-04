Inter, Timo Werner: in cosa il tedesco è diversissimo da Lautaro

Timo Werner è uno dei principali obiettivi dell’Inter se dovesse partire Lautaro. I due hanno però caratteristiche diversissime

Timo Werner è uno dei principali nomi in orbita Inter nel caso Lautaro dovesse partite. Oggi le punte dell’Inter giocano vicinissime tra di loro in una posizione centrale: devono saper ricevere spalle alla porta, combinare sul breve e fare da sponda per i compagni. Timo Werner, però, è un calciatore con caratteristiche quasi opposte.

Il tedesco, come si vede nella Heat Map sopra, ama giocare fronte alla porta. Inoltre, per sfruttare la sua falcata e le sue doti atletiche, parte largo (solitamente a sinistra) da una posizione molto defilata. Tant’è che è Schick la punta che occupa il centro dell’attacco, mentre Werner si muove tantissimo in orizzontale. Insomma, nel caso arrivasse il cannoniere del Lipsia, Conte dovrebbe cambiare molto il modo di giocare.