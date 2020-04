Inter, tutti a caccia di motivazioni: le spinte in più per i nerazzurri passano da chi vuole riscattarsi a chi cerca l’Europeo

Motivazioni extra, per ripartire e cercare di compiere una mezza impresa. L’Inter di Antonio Conte vuole assolutamente tornare in campo nel miglior modo possibile e si aggrapperà alle varie motivazioni dei singoli.

È il caso di Alessandro Bastoni, che cercherà la convocazione in azzurro. Ma anche di Moses, che cerca conferme per il futuro. Da non dimenticare Eriksen e Lukaku. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.