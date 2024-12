Inter, le ultime sui rientri di Bastoni e Acerbi: come stanno

Sarà importantissimo per Inzaghi recupererà i due difensori considerando le tante partite in vista per i nerazzurri

L’Inter è alle prese con un calendario stracolmo di impegni. Martedì ci sarà la sfida contro il Bayer Leverkusen in Champions League, il 16 dicembre la gara di campionato contro la Lazio e tre giorni dopo l’Udinese in Coppa Italia.

Tre competizioni in nove giorni per Inzaghi che vorrà farsi trovare preparato anche a livello di infermeria. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione sui recuperi di Bastoni e Acerbi.

INTER – «Sant’Ambrogio ha portato buone notizie per Inzaghi. Principalmente da Bastoni, che era uscito toccandosi il flessore nei minuti finali contro il Parma. Ieri il difensore ha svolto lavoro di scarico regolarmente con i compagni impiegati venerdì sera, senza accusare particolare fastidio. Vuol dire che l’allarme è rientrato e l’affaticamento è stato gestito bene. Bastoni sarà dunque convocato per la trasferta di Leverkusen, anche se verosimilmente non partirà titolare. L’altra buona nuova riguarda Acerbi. Il centrale ha svolto circa metà allenamento a buon ritmo, senza avvertire dolore. Se oggi non ci saranno contrattempi, l’ex Lazio proverà a rientrare definitivamente in gruppo. Le sensazioni sono buone, sono in aumento le probabilità che anche lui venga convocato per la Germania, a 17 giorni di distanza dallo stop muscolare accusato a Verona. Anche per lui però l’obiettivo si chiama Olimpico: Inzaghi lo vuole titolare contro la sua ex squadra»