Inter Venezia, D’Ambrosio: «Importante chiudere bene prima della sosta»

Il difensore dell’Inter D’Ambrosio ha parlato prima della partita contro il Venezia

Queste le parole del difensore nerazzurro Danilo D’Ambrosio ai microfoni di Inter TV poco prima di Inter-Venezia.

«Ultima partita prima della sosta e poi ci sarà un altro tour de force. Importante è chiudere bene. Non ci siamo mai fatti condizionare in passato, facciamo una rincorsa solo su noi stessi, puntiamo a vincere a prescindere dai risultati degli altri. I tifosi ci sono sempre stati e lo saranno sempre, lo hanno dimostrato anche in passato. Tre giorni fa in coppa Italia ci sostenevano. Fuori o dentro allo stadio ci sono sempre».