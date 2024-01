Inter-Verona, Nasca recidivo al Var: Rocchi insoddisfatto. La decisione

Quanto successo ieri in Inter-Verona non è stato preso di buon grado dall’AIA e da Rocchi: Nasca al Var è recidivo e ora si aspetta una decisione su di lui

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, l’arbitro al monitor non è la prima volta che sbaglia in stagione (era già successo in Juve-Bologna con il mancato rigore assegnato per il fallo su Ndoye). Il designatore degli arbitri potrebbe retrocederlo in Serie B.