Inter Women e Inter Primavera in ritiro a Chatillon: il comunicato

Con un comunicato ufficiale l’Inter ha annunciato che sia la prima squadra femminile sia la formazione Primavera andranno in ritiro a Chatillon. Il comunicato.

«Le ragazze di Attilio Sorbi partiranno nella mattinata di oggi per il ritiro precampionato a Chatillon, dove rimarranno fino all’8 agosto. L’Inter femminile si prepara così in vista del primo match di campionato di Serie A, in programma il prossimo 22 agosto.

La Primavera maschile partirà, invece, per Chatillon l’11 agosto, e da lì raggiungerà direttamente la sede di Nyon per la sfida valida per gli ottavi di finale di Youth League contro il Rennes.

Il ritiro si svolgerà nel rispetto delle linee guida governative e della tutela della salute pubblica».