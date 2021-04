Inter, Zenga: «Se fossi in Conte, mi legherei alla panchina anche senza acquisti»

Walter Zenga ha parlato del futuro di Antonio Conte all’Inter, mostrando ancora una volta tutto il suo amore per i colori nerazzurri

Walter Zenga, ex portiere dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport mostrando ancora una volta tutto il suo amore per i colori nerazzurri e parlando anche della situazione relativa al futuro di Antonio Conte.

CONTE – «Non si può porre la domanda in questi termini, io se fossi al posto di Conte mi legherei alla panchina dell’Inter anche se non mi comprassero nessuno. Quello per l’Inter è un amore che mi porto da una vita. Di sicuro l’Inter con un altro anno di esperienza sarà più competitiva anche in Champions».

DISTACCO – «Non mi aspettavo questa distanza tra le squadre perché ogni squadra ha avuto il suo momento negativo. L’Inter lo ha avuto dopo l’eliminazione dalla Champions, da lì sono stati bravi a ricostruire la squadra e a sfruttare il periodo negativo trovando soluzioni e diventando un gruppo unito, compatto. Poi la strada è andata in discesa».