Inter Zhang, nuovo mossa per la cessione: i dettagli

Nuovo scenario per il futuro dell’Inter con una nuova famiglia saudita pronta a rilevare il club nerazzurro da Zhang

Come riportato dalla versione online de La Repubblica, una ricca famiglia dell’Arabia Saudita sarebbe interessata all’acquisto della società guidata da Steven Zhang. Questa (non si tratterebbe di Pif) avrebbe preso direttamente contatti con l’imprenditore cinese e sarebbe determinata a fare una due diligence sui conti del club per valutare possibili investimenti.