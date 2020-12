Lazio, Inzaghi: «Da valutare Acerbi e Luis Alberto. Campionato strano»

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato dopo la sconfitta casalinga contro il Verona. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore biancoceleste

«Ora il campionato è strano, senza tifosi ne risentiamo. Abbiamo tanti giocatori umorali che sentivano molto l’apporto. Giocando così tanto la lucidità può venire meno. Con disattenzioni del genere è difficile vincere le partite. Sarà emozionante sfidare il Benevento di Pippo. Dovrò fare come al solito la conta dei disponibili. Acerbi? Ha avuto un risentimento, ne sapremo di più i prossimi giorni. Luis Alberto ieri non si è potuto allenare, vedremo se potrà giocare la prossima, sennò sarà per la domenica successiva».

