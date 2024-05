Inter, INCONTRO tra Oaktree e Inzaghi per parlare del FUTURO

Inzaghi incontra Oaktree! Fissata la RIUNIONE con la nuova proprietà dell’Inter: ecco tutti i dettagli della situazione

Finito il tempo dei festeggiamenti per lo storico scudetto della seconda stella, adesso per Simone Inzaghi e l’Inter è arrivato il momento di programmare la prossima stagione e di fare nuove conoscenza. Il tecnico nerazzurro incontrerà molto presto la nuova proprietà, confrontandosi con Oaktree per quelle che saranno le prospettive e gli obiettivi sportivi del club.

Secondo quanto riportato da Pasquale Guarro su X, ci sarà un vero e proprio incontro settimana prossima. Oltre alla pianificazione del futuro e magari del calciomercato, sul tavolo di discussione ci potrebbe essere anche il rinnovo di contratto dell’allenatore (anche se si dovrebbe trattare soltanto di una formalità).