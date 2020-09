Inzaghi: «Siamo in ritardo sul mercato. La rosa è corta»

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato a margine della consegna del Premio Manlio Scopigno. Le sue parole

CAMBI – «Io penso che stiamo lavorando per allargare la rosa, è quello che si sta cercando di fare tutti insieme consapevoli che tre partite in una settimana adesso non ci volevano. Con la società si sta lavorando per avere più rotazioni».



NUOVI ACQUISTI – «Il problema è che con queste partite in questa settimana abbiamo un po’ di difficoltà, siamo corti nelle rotazioni, ma con la sosta e il mercato saremo più completi ad ottobre».