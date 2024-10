Empoli, Ismajli: «Il gruppo è la nostra forza. E’ una SFIDA affrontare attaccanti come QUEL GIOCATORE»

Le PAROLE del difensore dell’Empoli Ardian Ismajli in vista della gara contro la Lazio: parlando del momento della squadra

Il difensore dell’Empoli Ardian Ismajli, ha rilasciato qualche dichiarazione a “La Nazione” in vista della gara con la Lazio.

«Il gruppo e lo spirito di squadra perché non molliamo mai, non dobbiamo però fermarci ma continuare tutti insieme così. Tanta organizzazione e una grande attenzione ai dettagli. Dal primo giorno ha lavorato sulla fase difensiva, che è uno degli aspetti chiave del nostro gioco. Ha cambiato il sistema, passando a un modulo che ci permette di essere più compatti in difesa, ma anche pericolosi in fase offensiva. Il mister ci ha trasmesso molta fiducia e consapevolezza dei nostri mezzi e i risultati stanno parlando chiaro. Si, penso proprio che sia la mia miglior versione. Affrontare attaccanti così forti come Vlahovic è sempre una sfida, ma sono soddisfatto delle mie prestazioni. Mi sento più sicuro nei miei interventi e la mia capacità di leggere il gioco è migliorata. Sono molto concentrato sul mantenere alto il mio livello di prestazioni e spero di continuare a crescere. Si, essere all’Empoli da diversi anni e avere esperienza internazionale con l’Albania mi ha aiutato a crescere non solo come giocatore, ma anche come persona. Cerco sempre di dare il massimo e di essere un punto di riferimento per i miei compagni, specialmente i più giovani. La leadership per me non è solo parlare, ma dimostrare sul campo ciò che possiamo fare come squadra. Sarà una gara dura, senza dubbio. La Lazio ha uno degli attacchi più prolifici del campionato ma come abbiamo dimostrato finora, possiamo tenere testa a squadre forti. Abbiamo già affrontato attacchi pericolosi e siamo riusciti a limitarli. Contro la Lazio servirà grande concentrazione, ma siamo pronti a dare il massimo per ottenere un buon risultato. Vincere all’Olimpico con la Roma è stato un risultato storico per il club. Ora ci aspetta la Lazio, e vogliamo continuare su questa strada. Non sarà facile, ma abbiamo già dimostrato di poter battere squadre di alto livello. Faremo di tutto per rompere anche questo tabù e portare a casa un altro risultato positivo».