ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Bastoni, niente stage con l’Italia: il commissario tecnico Roberto Mancini non lo ha convocato per un motivo preciso

Come raccolto da Internews24.com, per il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni non si tratta infortunio o positività al Covid.

Il difensore azzurro ha solo chiesto e ottenuto da Roberto Mancini di non rispondere alla convocazione per lo stage per restare a casa e stare vicino alla figlia nata la scorsa settimana.