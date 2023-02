Italia, Bertolini: «L’errore ci ha messo in difficoltà, ma sono soddisfatta per il lavoro fatto dalle ragazze»

Milena Bertolini, Ct dell’Italia Femminile, ha parlato al termine della partita contro la Corea nell’Arnold Clarke Cup

Le sue parole riportate dalla FIGC:

«Abbiamo controllato il match per tutto il primo tempo e per buona parte della ripresa poi abbiamo commesso un errore e lì siamo andati in difficoltà psicologica e la Corea ha creato occasioni e ci ha messo in difficoltà. In questo torneo abbiamo lavorato sulla mentalità delle ragazze e sono soddisfatta perché siamo migliorate partita dopo partita. Oggi, nel momento di maggiore difficoltà, le calciatrici più esperte hanno dato una mano alla squadra e faccio quindi i complimenti a loro come, naturalmente, a tutto il gruppo».