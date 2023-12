Italia, Buffon: «Il Mondiale vinto è stata la mia gioia più grande»

Le parole di Gianluigi Buffon, ex portiere e attuale capo della delegazione della Nazionale, ai sorteggi degli Europei

Gianluigi Buffon, ha parlato in occasione dei sorteggi degli Europei 2024 in Germania. L’ex portiere ha ricordato il Mondiale vinto nel 2006 a Berlino.

PAROLE – «Sono davvero contento di essere qui con voi e con la coppa, penso che fosse ora di riportare questo trofeo in Italia dopo 53 anni. Abbiamo dato prova di un grande gioco e di un grande lavoro di squadra da parte della squadra e della Federazione. La Germania è la terra dove ho vissuto la più grande gioia della mia vita e della mia carriera professionale. Amerò questo Paese per sempre, per il prossimo torneo mi auguro una grandissima organizzazione».