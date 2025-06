Delusione Italia, Capello fulmina Spalletti: «Una volta quando facevi male andavi a casa, adesso invece...»

Delusione Italia, Capello fulmina Spalletti. Le dichiarazioni alla Gazzetta dello sport dell’ex tecnico di Milan, Juve e Real Madrid

A qualche ora dal pessimo debutto nelle Qualificazioni ai Mondiali 2026 dell’Italia, con la sconfitta per 3-0 in casa della Norvegia all’esordio nel girone I, Fabio Capello ha commentato alla Gazzetta dello Sport le voci sul possibile esonero di Luciano Spalletti da ct della nazionale Azzurra, non andando per il sottile.

DICHIARAZIONI – «La mancata qualificazione per il terzo anno di fila? Sarebbe un nuovo record. Ma non ci voglio nemmeno pensare a un altro Mondiale senza azzurri. E per giunta dopo un Europeo che definire sotto tono è un eufemismo. Spalletti? Credo sia normale considerarlo almeno in una posizione difficile. Una volta in Italia, quando facevi male una grande competizione, che fosse il Mondiale o l’Europeo, andavi a casa. Ora, invece, nessuno dà più le dimissioni. Io sono solito ripetere che dalla Serie C alla B ci sono due gradini, dalla B alla A quattro e dalla A alla Nazionale addirittura sei. La maglia azzurra è diversa da quella di un club. Dà una certa responsabilità, perché rappresenti un intero Paese. E invece io ho visto una squadra senza senso di appartenenza, senza amor proprio. Non so se i nostri giocatori sentano o meno l’orgoglio nazionale, ma di sicuro non riescono a metterlo bene in campo».