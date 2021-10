Italia Femminile, Bertolini: «Lituania? Non diamo per scontata la vittoria»

Milena Bertolini, commissario tecnico dell’Italia Femminile, ha parlato alla vigilia del match contro la Lituania

LITUANIA – «Queste sono partite da affrontare con grande concentrazione, senza dare per scontato che vinceremo facendo tanti gol, non sarà facile soprattutto per le condizioni ambientali: farà freddo e giocheremo sul sintetico, quindi dovremo approcciare la gara nel migliore dei modi. Anche perché mi aspetto di trovare un avversario ancora più chiuso della Croazia, che ci concederà meno spazi. Mi aspetto grande ritmo da parte delle ragazze, dovranno essere brave ad alternare le giocate in ampiezza con le triangolazioni nello stretto sono sicura che anche chi entrerà a partita in corso darà il suo contributo. Venerdì a Castel di Sangro i cambi hanno dato un’accelerata alla partita e la squadra ha trovato nuove energie. Siamo un gruppo molto affiatato e questa unità d’intenti si vede anche dalla disponibilità delle calciatrici che partono dalla panchina».