Italia femminile, boom di ascolti all’Europeo: il dato sulla gara col Portogallo. Gravina loda Soncin e il gruppo azzurro

La Nazionale Femminile incolla l’Italia alla TV, registrando un vero e proprio boom televisivo: la sfida contro il Portogallo, terminata 1-1, è stata seguita su Rai 2 da oltre 1 milione e 600mila spettatori, con uno share impressionante del 10,2%. Un dato che testimonia l’enorme affetto e interesse del pubblico per le Azzurre, ora chiamate all’ultimo, decisivo passo verso la qualificazione.

Smaltita la delusione per la vittoria sfumata, l’obiettivo è ora la Spagna. Venerdì sera a Berna (ore 21, sempre in diretta su Rai 2), la squadra di Andrea Soncin si giocherà tutto. Con due risultati su tre a disposizione e un vantaggio rassicurante nella differenza reti (+6), le Azzurre sono padrone del proprio destino.

Il presidente federale Gabriele Gravina ha commentato l’ondata di emozioni e il crescente seguito. «Ieri abbiamo vissuto tantissime emozioni», ha dichiarato, sottolineando la reazione della squadra. «Ora c’è un po’ di amarezza per come è finita ma siamo convinti, vedendo anche la rabbia positiva delle ragazze a fine partita, del desiderio di riscatto di questa squadra. È un gruppo gioioso, dai forti valori, che dimostra determinazione e grande coesione: vogliono sentirsi protagoniste e far diventare protagonista la maglia azzurra».

Gravina ha poi elogiato il CT Andrea Soncin, riconoscendone i meriti nella crescita del movimento: «Stiamo portando avanti un progetto meraviglioso […] reputo [Soncin] la persona giusta al momento giusto. Dà serenità a tutto l’ambiente e le giuste indicazioni per far esprimere le ragazze al meglio».

Infine, un tributo alla juventina Cristiana Girelli, autrice di un gol capolavoro che ha entusiasmato i tifosi. «Ha realizzato un gol meraviglioso con un gesto tecnico di altissima qualità. […] È un punto di riferimento per le compagne e per tutte le bambine che giocano a calcio».