Italia femminile, beffa nel finale con il Portogallo: solo pari con le lusitane, e ora contro la Spagna...

Italia femminile, al gol di Girelli risponde nel finale il Portogallo: adesso contro la Spagna bisogna evitare la sconfitta per passare il turno

L’Italia femminile manca l’aggancio anticipato ai quarti di finale dell’Europeo, fermata sull’1-1 dal Portogallo al termine di una gara combattuta e decisa in pieno fotofinish. Non è bastata una perla di Cristiana Girelli, l’ennesima gemma di una carriera straordinaria per la bianconera, per mettere al sicuro la qualificazione: ora servirà almeno un pareggio contro la Spagna, campionessa del mondo e già aritmeticamente prima nel girone, nella sfida di venerdì a Berna. Solo così le Azzurre eviteranno di dover guardare al risultato tra Portogallo e Belgio.

Come riportato da la Gazzetta dello Sport, la partita contro le lusitane è stata un continuo saliscendi emotivo. Primo tempo avaro di emozioni, ma con un’Italia che ha saputo manovrare e costruire: traversa di Salvai, rete annullata per fuorigioco a Severini e una buona fase di possesso, frenata però dalla scarsa brillantezza di Cantore, ben controllata da Fatima Pinto. Il Portogallo, schierato in maniera aggressiva, ha faticato a rendersi pericoloso, e anche Kika Nazareth – giovane promessa del Barcellona – ha inciso poco.

Nel secondo tempo, Soncin ha provato a cambiare l’inerzia inserendo Cambiaghi e Greggi: proprio da quest’ultima è partita l’azione che ha portato al vantaggio azzurro. La centrocampista della Roma ha trovato Girelli con un assist illuminante, e la numero 10 ha fulminato la difesa avversaria con una finta e un tiro preciso dal limite. Un gol d’autrice, che sembrava poter chiudere la partita.

Ma il Portogallo ha reagito, sospinto dalla necessità di restare in corsa. Dopo un gol annullato a Diana Silva per fuorigioco, è arrivato il pareggio firmato da Diana Gomes all’89’. Nei lunghi minuti di recupero, frutto delle numerose revisioni VAR, le portoghesi hanno cercato il colpo del ko, ma le Azzurre hanno tenuto.

Ora tutto si decide contro la Spagna. Per passare il turno senza calcoli, l’Italia dovrà completare il percorso con un ultimo, decisivo passo.