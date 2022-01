Italia, Giaccherini: «Non avrei mai convocato Balotelli...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex azzurro Giaccherini ha detto la sua sulla chiamata in Nazionale di Balotelli

Emanuele Giaccherini, ex calciatore italiano, nel corso della trasmissione Twitch di DAZN ha commentato la convocazione per lo stage dell’Italia di Mario Balotelli.

LE PAROLE – «Non lo avrei mai convocato, ma se Mancini lo ha chiamato un motivo c’è. Secondo me ci sono tanti giovani italiani pronti per la nazionale e che servono più di lui. Era un po’ sparito dai radar, ora gioca in Turchia in un campionato che non è al livello del nostro e di molti altri. Sta facendo bene, ma conoscendolo è sempre quel ragazzo che ha fatto diverse cose negative. Ce lo ricordiamo per l’Europeo del 2012 ma allo stesso tempo anche per tante ‘uscite’ un po’ così».