Italia, Mancini torna in campo con un cruccio: trovare la punta della Nazionale

Italia, Mancini torna in campo stasera contro la Grecia con un cruccio: trovare la punta della Nazionale di questa generazione

Punta cercasi. Perché l’Italia che questa sera torna in campo in Grecia non ha, in attacco, un riferimento di spessore internazionale ed affidabilità. O comunque un elemento cui consegnare le chiavi del reparto e non pensarci più.

Perché Immobile è reduce da una stagione in chiaroscuro, perché Quagliarella è più vicino ai 40 che ai 30, perché Balotelli è sempre il solito Balotelli. E allora, nelle qualificazioni ad Euro 2020, il titolare potrebbe essere quel Belotti a lungo nemmeno convocato da Mancini. Che per risolvere il rebus guarda così verso i giovani: si coccola Kean in azzurro e, intanto, monitora Pinamonti impegnato al Mondiale Under 20.