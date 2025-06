Italia, contro la Moldavia Spalletti cambia l’11 dopo il ko con la Norvegia

Italia, dopo la brutta sconfitta contro la Norvegia Spalletti ridisegna la formazione in vista del prossimo impegno contro la Moldavia

Dopo il tracollo di Oslo contro la Norvegia, l’Italia di Luciano Spalletti cerca un pronto riscatto nella sfida contro la Moldavia, in programma lunedì a Reggio Emilia. Con le speranze di primo posto nel girone I già in bilico, il commissario tecnico è chiamato a rivedere l’undici titolare. Tra le possibili novità, il ritorno dal primo minuto di Cambiaso e Dimarco sugli esterni, tenuti inizialmente a riposo nella disfatta norvegese. Entrambi potrebbero rilevare Zappacosta e Udogie, apparsi in difficoltà. Anche in attacco si profila un possibile cambio: Lorenzo Lucca, autore dell’unico tiro in porta contro la Norvegia, insidia Retegui per una maglia da titolare. Più defilate, invece, le opzioni Orsolini e Kean (non convocato).

La difesa resta in emergenza, con poche alternative a disposizione: Di Lorenzo, Coppola e Bastoni – nonostante prestazioni deludenti – sembrano destinati alla conferma. A centrocampo si scalda Samuele Ricci come regista, in un ruolo che né Rovella né Barella hanno saputo interpretare con continuità a Oslo. Davide Frattesi potrebbe invece prendere il posto di Raspadori o dello stesso Barella, in un reparto che ha sofferto sia in costruzione che in interdizione. Spalletti è chiamato a compiere scelte decise e a trasmettere un nuovo slancio alla squadra in vista di una partita da vincere a ogni costo. Il 3-5-2 rimane il modulo di riferimento, ma con interpreti diversi e una pressione crescente per reagire subito dopo una delle pagine più buie della storia recente della Nazionale.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Coppola, Bastoni; Cambiaso, Barella (Frattesi), Ricci, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui (Lucca). Ct. Spalletti