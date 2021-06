Italia Olanda femminile: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live dell’amichevole delle azzurre di Milena Bertolini

L‘Italia femminile affronta l’Olanda in amichevole al Paolo Mazza di Ferrara in una sorta di remake dei quarti di finale dell’ultimo Mondiale. Tante le juventine in campo.

Italia Olanda femminile 0-0: sintesi e moviola

1′ Calcio d’inizio – Comincia il match

12′ Ammonita Van der Gragt – Che col braccio intercetta un pallone diretto a Bonansea, che avrebbe potuto concludere a rete

13′ Rigore per l’Italia – Jansen colpisce Bonansea da dietro sugli sviluppi di una punizione battuta da Cernoia

14′ Gol Girelli – Freddissima dal dischetto. Intuisce Van Veenendaal ma non può arrivare

20′ Tiro Spitse – Fermato da Bartoli che forse colpisce col braccio ma aderente al corpo

43′ Malinteso tra Giuliani e Gama – Per poco l’Olanda non ne approfitta

45+2′ Fine primo tempo – Duplice fischio

46′ Inizio secondo tempo – Si ricomincia a Ferrara

52′ Tiro Bonansea – Conclusione volante che termina lontana dalla porta

Migliore in campo Italia femminile

A conclusione del match

Italia Olanda femminile 1-0: risultato e tabellino

Rete: 14′ rig. Girelli

Italia (4-4-2): Giuliani; Bartoli, Linari, Gama, Boattin; Soffia, Caruso, Giugliano, Cernoia; Bonansea, Girelli. Ct. Bertolini.

Olanda (4-2-3-1): Van Veenendaal; Folkertsma, Nouwen, Van der Gragt, Van Dongen; Spitse, Groenen; Jansen, Van de Donk, Beerensteyn; Snoeijs. Ct. Wiegman