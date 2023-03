Italia, Politano: «Abbiamo un 50% di colpe. A Malta per vincere»

Matteo Politano, attaccante dell’Italia, ha parlato dopo la sconfitta degli azzurri contro l’Inghilterra: le sue dichiarazioni

Matteo Politano ha parlato a Rai Sport dopo la sconfitta dell’Italia contro gli inglesi.

L’ANALISI DELLA GARA – «Nel secondo tempo bella Italia, loro non sono più riusciti a ripartire. Peccato non averla ribaltata ma ripartiamo dal secondo tempo».

DISTANZA COLMABILE – «Assolutamente si, c’è bisogno di tempo. All’inizio non abbiamo imposto il nostro gioco, non siamo stati bravi nel palleggio. Poi abbiamo messo più qualità chiudendoli nella loro metà campo».

QUANTE COLPE HA L’ITALIA – «Penso sia un 50 e 50, abbiamo sbagliato tanti palloni non da noi. Poi loro sono bravi nelle ripartenze, abbiamo preso due gol da calcio da fermo, secondo me potevamo far meglio, ma c’è solo da imparare e andare avanti per ricostruire una grande Italia».

MALTA – «Assolutamente dobbiamo vincere, non ci sono altri risultati adesso per noi».