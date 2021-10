Italia Spagna, Ceferin: «Sarà un match fantastico. Organizzazione perfetta»

Il presidente dell’UEFA Aleksander Ceferin ha parlato a pochi minuti dal fischio d’inizio di Italia-Spagna

Aleksander Ceferin, presidente dell‘UEFA, ha parlato ai microfoni di Rai Sport in vista di Italia-Spagna:

«Una grande semifinale, che si è giocata già ad Euro2020. Si affrontano due grandi squadre, quindi mi aspetto un match fantastico fra i campioni d’Europa e una Nazionale molto giovane come quella spagnola. Organizzazione? In Italia puoi annusare la passione per il calcio… L’organizzazione per il momento è stata perfetta».