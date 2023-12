Italia, Spalletti: «L’Inter è giusto che sia prima in classifica per quello che ha fatto vedere»

Luciano Spalletti, commissario tecnico dell’Italia, ha parlato a margine del Gran Galà del calcio 2023. Le sue dichiarazioni

Luciano Spalletti, commissario tecnico dell’Italia, ha parlato a margine del Gran Galà del calcio 2023. Le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Sono un osservatore, l’Inter è giusto che sia prima in classifica per quello che ha fatto vedere. All’Inter vedo davvero tante qualità: la vedo una squadra matura, una squadra che è in rapporto, una squadra che è in relazione. C’è un calcio fisico, uno tecnico e uno relazionale: il blocco squadra è un mito e l’Inter mi pare abbia tutte queste caratteristiche, anche in quelli che sono i comportamenti tra di loro. Italia all’Europeo? Dovrà essere un’Italia che completa quello che ha fatto vedere in queste prime partite. Per sessanta-settanta minuti noi abbiamo dimostrato di essere un’ottima squadra in tutte le partite, però poi bisogna andare avanti. L’incontro non si decide al primo pugno. Dobbiamo far vedere le nostre qualità, ma per 100 minuti».