Italia U21, reazione da grande squadra: gli azzurri piegano il Montenegro 4-1 e restano secondi nel girone. Le parole di Baldini

Italia U21, prova di forza: Baldini travolge il Montenegro 4-1 e consolida il secondo posto nel girone. Le parole del ct

Dopo la sconfitta per 2-1 contro la Polonia, la nazionale di Silvio Baldini risponde subito con carattere. Contro il Montenegro gli azzurrini vanno inizialmente sotto, ma trovano il pari con Pisilli e nella ripresa dilagano grazie alle reti di Camarda, Dagasso e Fini, chiudendo il match sul 1-4.

Prestazione convincente che consolida il secondo posto nel Girone E. Ora lo sguardo è rivolto a marzo, quando l’Italia U21 sarà attesa da due sfide decisive nelle qualificazioni all’Europeo 2027: Macedonia del Nord e Svezia. Ecco le parole del ct Baldini:

PAROLE – “Dopo la sconfitta si sono allenati benissimo. Hanno dimostrato di essere un bel gruppo che metabolizza bene le sconfitte. Sapevamo che era stata una partita persa negli ultimi minuti. Oggi bravi tutti i ragazzi e bravo anche il mio staff. Sono stati meravigliosi, posso solo ringraziare il destino di avermi messo qui in mezzo a questa bella gente“.

LEGGI ANCHE – Squadre qualificate Mondiali 2026: tutte le Nazionali presenti, continente per continente

