Italia Under 21, Pirola: «Mi sento pronto, è il mio terzo Europeo, so come si affrontano queste partite»

Le parole di Lorenzo Pirola, difensore dell’Italia Under 21, in vista della sfida degli Azzurrini contro la Germania

Dopo due buone prove da titolare contro Romania e Slovacchia, Lorenzo Pirola ha rifiatato nella sfida persa con la Spagna. Ora però è pronto a tornare leader della retroguardia azzurra nell’appuntamento più importante: il quarto di finale dell’Europeo Under 21 contro la Germania. L’Italia non arriva in semifinale da otto anni e Pirola, alla sua terza esperienza nella competizione, sa quanto conti l’esperienza in partite ad alta tensione. In conferenza stampa ha parlato della propria crescita, dell’avversario più pericoloso e dell’emozione di avere sugli spalti il nuovo commissario tecnico Gennaro Gattuso.

IL PESO DELL’ESPERIENZA – «Mi sento più pronto come giocatore, è il mio terzo Europeo e un po’ di partite come questa le ho già giocate. In una gara da dentro o fuori un episodio può cambiare tutto, dovremo essere bravi a portare gli episodi dalla nostra parte».

L’AVVERSARIO DA TEMERE – «Woltemade è un attaccante di qualità, segna molti gol. Stiamo facendo un lavoro importante a livello difensivo che coinvolge tutti gli undici in campo: cercheremo di aiutarci l’uno con l’altro anche domani e di dargli meno spazio possibile».

COME AFFRONTARE LA SFIDA – «Dovremo provare a comandare la partita, abbiamo le qualità per farlo e dobbiamo proporre il nostro gioco. È una gara che si può vincere solo con coraggio e collettivo».

L’EFFETTO GATTUSO – «Sapere che il Ct ci viene a vedere ed è vicino a noi è uno stimolo in più per fare bene. Vogliamo dimostrargli che noi dell’Under 21 siamo dei giocatori pronti».