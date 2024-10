Italia Under 21, Viti lascia il ritiro. Rischia di non esserci neanche quel giocatore - Calcio News 24

Le parole di Ibrahima Konaté, difensore della Francia e del Liverpool, sul prossimo impegno di Nations League con Israele

Ibrahima Konaté ha parlato in conferenza stampa prima di Israele-Francia, prossimo impegno per i transalpini in Nations League: di seguito le sue parole.

ISRAELE – «Noi siamo qui per giocare a calcio, non ci importa dell’avversario. Naturalmente quello che succede nel mondo non ci lascia indifferenti. Le immagini della guerra, dei bombardamenti, sono ovunque, persino sui social. Immaginate i bambini quello che vedono, che impatto possono avere su di loro».

IL NO DI MBAPPE’ – «È un tema che va trascurato. Alcuni club preferiscono non far partire i convocati per le nazionali. Bisogna capirli, ci sono troppe partite. Col Liverpool, non succede questo. I giocatori sono dipendenti del club, ma le nazionali hanno eguale importanza. Bisogna restare in forma per tutta la stagione ed è dura. Aderirei ad uno sciopero se si unissero le forze. Se si continua così, e i giocatori decidono di far valere le proprie ragioni, non è da escludere uno sciopero».