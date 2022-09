Italia, Vicario: «Essere qui una grande emozione. Idolo? Buffon»

Guglielmo Vicario, portiere dell’Empoli, ha parlato in conferenza stampa dopo l’inizio di queste due settimane di lavoro con l’Italia

«Io e Provedel abbiamo trovato sin da subito i giusti compromessi per convivere».

INGHILTERRA – «Sarà una grande emozione e sarà un revival di quello che è stata la vittoria dell’Europeo dell’Italia. L’ambientamento per noi è stato sin da subito positivo».

PORTIERE – «Anche io a 6 anni ho messo per la prima volta i guanti anche se poi tutti cercavamo di metterti a fare il giocatore di movimento. Io ho voluto a tutti i costi fare il portiere. Idolo? Dico Buffon, una maglia che conservo ancora e nel quadro. Vacanze con amici? Ricordo una vacanza in Grecia con alcuni compagni di squadra, a Mykonos. Concerti? Non ho un grande feeling, non sono mai andato. Ascolto diversa musica, non ho un genere preferito senza avere un focus su un genere o un cantante in particolare. Esultanza Italia? Il primo ricordo è sicuramente la vittoria del Mondiale del 2006. Ruolo? E’ cambiato tanto soprattutto negli ultimi anni. Le richieste sono diverse e le dinamiche sono cambiate tanto. Però tutto questo è stimolante perché arricchisce. Attaccanti? Uno di quelli più difficili da affrontare è Immobile, ha una cattiveria impressionante».

EROE PER UN GIORNO – «Quando giocavo a Fontanfredda e rientravamo con il treno. Era sera tardi e andammo in stazione e c’era un ragazzo caduto suelle rotaie del treno, ci chiese aiuto perché lo avevano derubato. Abbiamo visto una persona fuggire e abbiamo iniziato rincorrerlo e lui avendo paura il ladro ha lasciato la refurtiva sul muretto di una casa e lo abbiamo riportato a proprietario».