Jacobelli: «Napoli primo con merito, ma la classifica...»

Le parole di Xavier Jacobelli, ex direttore di Tuttosport, sulla corsa Scudetto e il primo posto del Napoli di Antonio Conte

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Xavier Jacobelli ha fatto il punto su quella che è la lotta scudetto in Serie A che per il momento coinvolge principalmente Napoli, Inter e Juve. Focus anche sulla Nazionale e le sfide affrontate dagli Azzurri in questa sosta di ottobre.

LA GERARCHIA PER LA LOTTA SCUDETTO – «La gerarchia sarà stabilita dalle partite di alta classifica, come quelle che si giocheranno già il prossimo weekend. La classifica è equilibrata, il Napoli è in testa con pieno merito. Ci sono squadre che stanno vivendo un ottimo momento, basti pensare alla Lazio di Baroni reduce da quattro vittorie consecutive e in testa al girone unico di Europa League. C’è poi chiaramente l’Udinese, ma penso che le squadre che possono rompere gli equilibri sono le squadre che possono accelerare ulteriormente come il Napoli che non ha l’impegno europeo e può concentrarsi solo sul campionato».

LE INDICAZIONI DALLA SOSTA NAZIONALI – «L’indicazione più positiva relativa alla qualificazione al mondiale è la quasi certezza di essere testa di serie al prossimo sorteggio dopo il successo della Spagna, manca solo un punto e la Nations League serve a questo. È la cosa più importante dopo le due qualificazioni fallite. Per quanto riguarda il gioco, visto quanto eravamo critici dopo le enormi difficoltà durante l’Europeo dobbiamo sottolineare i netti miglioramenti sul piano del gioco, come dimostrano gli undici gol realizzati da sette giocatori diversi. Ci sono delle individualità come Frattesi che è il capocannoniere della gestione Spalletti con otto reti, Retegui che è il capocannoniere della Serie A, Ricci e Tonali che hanno fatto benissimo, Dimarco è uno degli esterni di fascia più forte al mondo. Ora bisogna prepararsi alle sfide di novembre prestigiose con Belgio e Francia, in più dobbiamo fare i complimenti a Nunziata che sta valorizzando i giovani come dimostra la qualificazione al prossimo Europeo under 21».